Pronostic Lille Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille de bon pied face à Auxerre

Vainqueur surprise du championnat de France à l’issue de la saison 2020/21, Lille n’a pas réussi à conserver son titre. Tombé face à un PSG revanchard, Lille n’a pas retrouvé le niveau qui était le sien lors de l’exercice précédent. Le départ de Christophe Galtier est aussi pour beaucoup dans la baisse de régime des Nordistes. Sous les ordres de Jocelyn Gourvennec, les Lillois ont certes atteint les 8de finale de la Ligue des Champions mais n’ont jamais été dans le coup en Ligue 1 avec une 10place finale. Cet été, le LOSC a décidé de tourner une nouvelle page en confiant l’équipe à Fonseca qui avait tout gagné en Ukraine avec le Shakhtar de 2017 à 2019. Ce dernier a vu plusieurs cadres quitter le club comme Celik, Botman ou Yilmaz. En revanche, le club nordiste a attiré les excellents clermontois Bayo et Zedadka, ainsi que les expérimentés Cabella et Martin. Après une première partie de saison exceptionnelle, Jonathan David est passé au travers lors des 6 derniers mois. Cette disette lui a certainement valu de ne pas être convoité par des écuries européennes. Son duo avec Momo Bayo pourrait être l’une des clés de la réussite du LOSC cette saison. Lille a vécu une préparation mitigée avec des succès sur Dunkerque et Cadix pour un nul contre Las Palmas et une défaite face à l’Espanyol.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Auxerre aura connu un long passage en Ligue 2. Le club bourguignon a réalisé un très joli coup en enrôlant Jean-Marc Furlan il y a deux saisons. Le coach à la casquette à l’envers est un spécialiste des montées et a réussi son projet en 2 ans avec les Bourguignons. Tout n’a pas été simple pour le club bourguignon qui est passé par les barrages en s’imposant par deux fois lors des tirs aux buts face à Sochaux et l’AS Saint-Etienne. Cet été, le promu a connu une préparation d’avant-saison mitigée avec 4 succès pour 3 nuls. Au niveau de l’effectif, l’AJA a peaufiné son effectif avec des moyens limités. Le club s’est renforcé avec les venues de Costil, Bain, Jeanvier, Ruiz-Atil et du milieu guingampais M’Changama. Auteur de 17 buts en L2, Charbonnier sera l’atout offensif d’Auxerre en Ligue 1. Reparti sur un nouveau cycle avec l'excellent Paulo Fonseca, Lille devrait idéalement débuter la saison en prenant le dessus sur une équipe auxerroise qui visera sans doute le maintien avant tout.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Auxerre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !