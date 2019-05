Pronostic Lille Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille veut finir en beauté face à Angers !

Le LOSC a réalisé une saison extraordinaire et va terminer dauphin du PSG. Les Nordistes ont été très solides tout au long de l'année. Certains observateurs s'attendaient à les voir craquer et laisser Lyon passer devant mais les Lillois ont su tenir le coup, notamment grâce à de très bons résultats domicile. Christophe Galtier effectue un travail remarquable, lui qui a pu s'appuyer aussi bien sur l'expérience de Fonte derrière que sur son trio de pépites devant avec Pépé, Bamba et Ikoné. Nicolas Pépé, dans la course pour le titre de meilleur joueur de l'année, va certainement fouler pour la dernière fois la pelouse de Pierre Mauroy avec les couleurs lilloises.

De son côté, Angers n'a plus rien à espérer. Assuré du maintien et trop loin de l'Europe, les hommes de Moulin finissent en roue libre. Le week-end dernier, ils ont joué à fond face au PSG et se sont seulement inclinés d'un but. Défait à Lyon pour son dernier gros match à l'extérieur (2-1), le SCO se rend à Lille sans pression. Vainqueurs de 7 de leurs 9 derniers matchs joués à domicile, les Lillois désireux de finir en beauté devant leur public devrait prendre le meilleur sur des Angevins démobilisés.