Pronostic Lille Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille enfonce Angers

Lille fait partie des formations très plaisantes à suivre cette saison. En effet, l'arrivée de Fonseca semble avoir redonné un coup de fouet à l'équipe nordiste qui livre de meilleures bonnes prestations que sous Gourvennec. Depuis le début de saison, le LOSC connait cependant des difficultés lors des grosses affiches puisqu'il s'est incliné contre le PSG, Nice, Marseille, Lorient, et Lyon. Les seuls résultats positifs obtenus face à des grosses écuries remontent au succès dans le derby face à Lens (1-0) et lors de la réception de Rennes (1-1) le week-end dernier. Contre les Bretons, les Lillois se sont montrés les plus inspirés mais n'ont pas su faire la différence. Malgré ses faux-pas dans les grandes rencontres, Lille se trouve en 7position du classement avec seulement 4 points de retard sur les places européennes. L'arrivée de Fonseca au jeu tourné vers l'offensive se fait ressentir puisque le LOSC possède la 4e attaque de Ligue 1. Cette efficacité s'explique également par le retour en forme de Jonathan David, buteur à 9 reprises.

Contrairement à de nombreuses formations de Ligue 1, Angers n'a pas décidé de se séparer de son entraîneur malgré sa place de lanterne rouge au classement. Le SCO a seulement pris 8 points depuis le début de saison et possède la pire défense du championnat (33 buts encaissés en 14 matchs). Baticle garde la confiance de son président malgré les contre-performances récurrentes de ses hommes. En effet, e club angevin reste sur 6 revers consécutifs dont les derniers en date face à Monaco (2-0) et Lens (1-2). Angers est assuré de terminer dans la zone de relégation puisqu'il compte 4 points de retard sur le premier non relégable. En souffrance, Angers devrait subir la loi d'une équipe lilloise joueuse et déterminée à rester dans le coup pour les places européennes.