Pronostic Lille Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille sur sa lancée face à Angers

Champion de France en titre et vainqueur du Trophée des Champions, Lille cherche de la constance en Ligue 1. En effet, actuellement, le LOSC pointe en 12position avec 7 points de retard sur le podium. Les protégés de Jocelyn Gourvennec se montrent trop irréguliers avec 4 victoires, 3 nuls et 5 défaites depuis le départ de ce nouvel exercice. Avec 3 victoires consécutives entre la 7et 9journée, on pensait alors que le club lillois avait trouvé son rythme de croisière. La défaite chez le promu clermontois est venue stopper cette bonne dynamique et a refait plonger Lille dans le doute. Les Nordistes ont ensuite été tenus en échec par le Stade Brestois (1-1), avant de s'incliner dans les dernières minutes de leur très bon match au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (1-2). En revanche, sur la lancée de cette belle prestation malgré la défaite, le LOSC a réussi une très belle opération en Ligue des Champions en milieu de semaine en allant s'imposer sur la pelouse du FC Séville (1-2) grâce à des réalisations de Jonathan David et de Jonathan Ikoné. Ce succès place le club lillois à la seconde place du groupe avant les deux dernières rencontres. Avec 9 buts déjà cette saison, dont 8 en Ligue 1, Jonathan David sera l'atout offensif numéro 1 des Lillois ce samedi, surtout si Yilmaz est encore forfait.

En face, Angers a été la belle surprise de cette entame de ligue 1. En revanche, le SCO souffre depuis quelques semaines avec une seule victoire lors des 8 dernières journées. Lors des 3 dernières rencontres, les hommes de Baticle se sont inclinés contre le PSG (2-1) et Nice (1-2), pour un nul face à Saint Etienne (2-2) lanterne rouge de L1. Lors de ces 3 matchs, le scénario fut cruel pour les Angevins, qui ont à chaque fois mené avant d'encaisser un but dans les dernières secondes de chaque rencontre. La formation angevine se retrouve désormais en 8position avec seulement 2 points d'avance sur Lille. Revigoré par son succès en Ligue des Champions et auteur de 2 dernières bonnes prestations, le LOSC devrait enchaîner à domicile face à Angers qui connaît un coup de mou, en décrochant une victoire qui lui permettrait de devancer son adversaire.