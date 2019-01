Pronostic Lille Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Lille consolide sa 2nde place face à Amiens !

Le LOSC réalise une excellente saison et occupe une méritée 2place en Ligue 1. Après d’excellents débuts, les Nordistes ont connu un passage délicat en novembre mais se sont ressaisis depuis. Très performants à domicile lors du premier trimestre, les Lillois n’ont plus gagné en Ligue 1 dans leur stade Pierre-Mauroy depuis la venue de Caen (27 octobre). Efficaces lors de leurs dernières sorties (belle victoire vendredi dernier chez ces mêmes Normands), les hommes de Galtier doivent reprendre leur marche en avant à domicile. Pour cela, l’ancien coach stéphanois peut compter sur Nicolas Pépé. Impressionnant, l’Ivoirien est l'attaquant le plus décisif de Ligue 1 avec 13 réalisations et 7 offrandes.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Amiens lutte pour se maintenir mais reste à portée de tir de Monaco et Dijon. Conscients que le club princier devrait effectuer une bien meilleure deuxième partie de saison, les hommes de Pélissier se doivent de prendre des points dans cette course au maintien. Solides pendant une mi-temps face au PSG, les Amiénois ont cédé en 2période (3-0). Malheureusement pour les Picards, leur bilan en déplacement ne plaide pas en leur faveur. Avec seulement 8 points obtenus et 5 buts marqués, Amiens est la lanterne rouge des formations en déplacement. Pour cette rencontre, nous voyons des Lillois confirmer le succès obtenu face à Caen vendredi dernier.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Amiens encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !