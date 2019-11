Pronostic Lille Ajax : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Lille, la tête ailleurs face à l’Ajax !

de Ligue 1 la saison dernière, Lille a réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Mais les hommes de Galtier ont payé leur inexpérience puisque après 4 journées, ils n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre. Les Nordistes ont pris même un seul point, obtenu au bout du temps additionnel face à Valence (1-1), pour des défaites concédées à Mestalla (4-1), à Amsterdam (3-0), et à domicile contre Chelsea (1-2). Les Lillois n'ont quasiment plus aucun espoir d'accrocher la troisième place, synonyme d'Europa League. Galtier devrait se servir de cette rencontre pour préparer la prochaine échéance en championnat face à Dijon. Le club nordiste vient de s'incliner au Parc des Princes face au PSG (2-0) pour ce qui est son quatrième match consécutif sans victoire. Demi-finaliste de la Ligue des champions la saison passé, l'Ajax est en position idéale puisqu'il se déplace chez le dernier du groupe avant de recevoir Valence. Les Bataves peuvent nourrir des regrets car ils avaient parfaitement débuté leur dernier match à Chelsea mais ont été puni par leur indiscipline (2 cartons rouges), et se sont fait rattraper en fin de match (4-4). Les hommes d'Erik Ten Hag sont premiers d'Eredivisie et sont tournés vers la qualification en huitième. Une victoire à Lille est essentielle dans ce groupe extrêmement relevé où les 3 équipes de tête sont à 7 points. Pour cette rencontre, l'Ajax devrait s'imposer face à une équipe lilloise tournée vers d'autres objectifs.