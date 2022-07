Pronostic Levski Sofia PAOK Salonique : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conference

Le PAOK prend une option contre le Levski Sofia

Le Levski Sofia a terminé le championnat bulgare à la 4e place, loin du leader Ludogorets. En revanche, le Levski s'est signalé en coupe en dominant le grand rival du CSKA en finale (1-0). Le club bulgare a disputé plusieurs matchs de préparation avec un nul pour 4 victoires. Le Levski a connu des fortunes diverses dans la nouvelle saison su championnat bulgare qui a débuté, il y a une dizaine de jours. En effet, lors de la 1ière journée, le Levski s'est incliné sur la pelouse du CSKA 1948 Sofia (1-0). En revanche, la formation bulgare s'est parfaitement reprise en surclassant le promu du Spartak Varna (5-0) avec notamment un doublé de l'attaquant marocain Bilal Bari.

En face, le PAOK fait partie des clubs importants en Grèce. L'an passé, la formation grecque avait fini en seconde position de son championnat derrière l'intouchable Olympiakos. De plus, le PAOK s'était montré intéressant en Conference League en se hissant jusqu'en quart de finale battu par l'Olympique de Marseille. La saison dernière s'était également finie sur une mauvaise note avec une défaite en finale de la Coupe de Grèce face au Panathinaikos. Le club grec n'a toujours pas repris les compétitions officielles mais a disputé plusieurs rencontres amicales avec un bilan de 3 victoires face aux G.A Eagles, le Standard de Liège et le Panetolikos, pour un nul contre l'AZ Alkmaar et un revers face à Groningue. Dans cette équipe, on retrouve le marocain El Kaddouri, le slovène Kurtic ou le capitaine Vierinha. Sur le papier, le PAOK possède un effectif largement supérieur au Levski et devrait être en mesure de s'imposer lors de cette première manche des barrages.