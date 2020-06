Pronostic Leverkusen Bayern Munich : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le choc de cette journée pour le Bayern Munich face à Leverkusen

de cette Bundesliga (56 points), Leverkusen est non qualifié à l'heure actuelle pour la prochaine Ligue des Champions. Mais l'ancien club de Michael Ballack ne compte que 2 petits points de retard sur le Ransenballsport Leipzig (58 points). Tout est encore possible, d'autant que Leverkusen se montre très convaincant depuis la reprise. En atteste ses 3 victoires contre le Werder (4-1), le Gladbach de Pléa (3-1) ainsi que face à Fribourg le week-end dernier (1-0). Boostér par son homme en forme, Kai Havertz, qui devrait justement rejoindre le Bayern à l'issue de cette saison, le Bayer Leverkusen avait en revanche largement chuté sur son dernier match à domicile face à Wolfsbourg (1-4). Le Bayern est quant à lui revenu en grande forme à la compétition. A posteriori de cette timide victoire sur l'Union Berlin pour la reprise (2-0), la formation bavaroise a dominé l'Eintracht Francfort (5-2) avant de s'adjuger le deuxième Klassiker de la saison en Bundesliga face au BVB, qui plus est à Dortmund (1-0). Suite à cette victoire, les partenaires de Manuel Neuer ont pris leur distance avec le Borrussia Dortmund en dominant très largement le Fortuna Düsseldorf (5-0) samedi dernier. A 5 journées de la fin, le Bayern a 7 points d'avance sur le BVB et devrait logiquement être sacré champion d'Allemagne pour la 8fois consécutive. Pour cette rencontre, la meilleure défense (28) et la meilleure attaque (86) de ce championnat devrait continuer sans faute depuis la reprise en prenant le meilleur face au Bayer.