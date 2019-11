Pronostic Leverkusen Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

L’Atlético au métier face au Bayer Leverkusen !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Bayer Leverkusen - Atletico :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dernier du groupe D, le Bayer Leverkusen abat l’une de ses dernières cartes dans cette Ligue des Champions. Les Allemands n’ont pas préparé au mieux ce choc face à l’Atlético puisqu'ils n'ont remporté qu'1 seul de leurs 7 derniers matchs, et cela face à Paderborn en Coupe d’Allemagne. Ce week-end, les hommes de Peter Bosz se sont inclinés à domicile face au Borussia Mönchengladbach. A Madrid, Leverkusen avait plutôt dominé le match sans se montrer réellement dangereux et avait subi l’efficacité des Colchoneros. Les Allemands s’attendent à un match similaire et devront se méfier des contres espagnols.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Dépouillé de plusieurs cadres à l’intersaison, l’Atlético a conservé son ADN et sa capacité à ne pas perdre. Le club semble moins flamboyant que lors des dernières saisons mais perd peu. En effet, depuis le début de la saison, lesont perdu une seule rencontre face à une Real Sociedad très bien classée en Liga (3). Lors des dernières rencontres, Alvaro Morata s’est montré comme le danger numéro 1. L’ancien attaquant de Chelsea avait été l’unique buteur face au Bayer et a de nouveau trouvé le chemin des filets ce week-end à Séville (1-1). L'international espagnol a scoré 4 buts sur les 4 derniers matchs des. Habitué à ce genre de rencontre, l’Atlético devrait s’imposer au métier face à l’inexpérience des joueurs de Leverkusen qui ont en plus perdu 3 de leurs 5 derniers matchd.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayer Atlético encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !