Pronostic Levante Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un derby Levante – Valence avec des buts de chaque côté

Pour ouvrir la 27journée de Liga, Levante reçoit Valence dans un derby. Le club entrainé par Paco Lopez, Levante, se montre très solide depuis la fin du mois d'octobre et occupe la 11e place du classement avec 10 points d'avance sur le premier relégable, et 2 points de plus que le voisin, le club Ché. Ce bilan est plutôt satisfaisant pour une formation qui vise avant tout le maintien. En revanche, Levante peut nourrir quelques regrets car il vient de se faire sortir des demi-finales de la Coupe du Roi par l'Athletic Bilbao (1-1 à l'aller et défaite 1-2 après prolongations au retour). Le week-end dernier, les partenaires de Morales se sont inclinés sur la pelouse d'une Real Sociedad (1-0), qui joue les premiers rôles en Liga. Depuis le début de saison, les hommes de Lopez ont réussi d'excellentes prestations avec notamment des victoires chez les deux clubs madrilènes, le Real (1-2) et l'Atlético (0-2). De son côté, Valence a vu ses ambitions à la baisse. Habituellement, le club lutte pour les places européennes mais doit se contenter du ventre mou de la Liga actuellement (12à 2 points de son adversaire du jour). En proie à d'importants problèmes financiers, Valence a perdu plusieurs éléments-clés lors du mercato estival. Mal en point pendant plusieurs semaines, les hommes de Javi Gracia se sont repris à domicile où ils ont remporté leurs 3 trois dernières rencontres de championnat, dont la dernière face à Villareal (2-1). Cette bonne passe à Mestalla a permis aux Valenciens de prendre de l'avance par rapport à la zone rouge. Victorieux d'un match aller spectaculaire (4-2), Valence s'attend à souffrir en déplacement. En effet, les partenaires de Gameiro restent sur 4 revers et un nul lors des 5 derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues. A l'instar du derby aller et des 7 dernières confrontations officielles entre les 2 clubs, on devrait voir des buts de chaque côté dans cette rencontre.