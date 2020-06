Pronostic Levante Séville : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le FC Séville enchaîne à Séville pour conforter sa place en C1

Grace à ses nombreux anciens joueurs de Ligue 1 comme Lucas Ocampos, Jules Koundé ou encore Diego Carlos, le FC Séville réalise une très bonne saison sous la direction de Julen Lopetegui. Opposés pour leur retour à la compétition au grand rival du Bétis pour le derby Andalou, les Blancs et Rouges ont facilement remporté ce choc en Liga (2-0) grâce à des buts d'Ocampos (56e) sur penalty et de l'ancien Citizen Fernando (62e). Juste avant la trêve, les Sévillans s'étaient imposés contre Getafe et Osasuna, avant de faire match nul contre l'Atlético Madrid (2-2). En bonne forme, Séville est troisième de cette Liga Santander avec 50 points. En face, Levante se positionne dans la deuxième partie de tableau, à la 12place du classement avec un total de 34 points après 28 journées. Une avance confortable de 9 points sur la zone rouge. A l'instar du FC Séville qui a effectué sa reprise face à son rival pour un derby, Levante a rencontré le FC Valence pour un derby. Dans une rencontre a petit rythme mais avec un dernier quart d'heure complètement fou, le joueur de Levante Roger Marti a été expulsé (74), puis Rodrigo a ouvert la marque pour Valence à une minute de la fin du temps réglementaire, et enfin Melero à la 98minute a inscrit le but de l'égalisation en faveur de Levante (1-1). Face à une équipe de Levante qui reste sur 3 matchs sans victoire (2 nuls, 1 défaite) et qui ne jouera pas dans son stade habituel, Séville a une bonne chance d'enchaîner une nouvelle victoire.