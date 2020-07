Pronostic Levante Real Sociedad : Analyse, prono et cotes du match de Liga

La Real Sociedad à Levante pour se rapprocher des places européennes

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Levante Real Sociedad :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Enfin, après une longue période de disette, la Real Sociedad est parvenue à remporter un match. Contre la lanterne rouge, les Basques ont dû batailler pour venir à bout des Catalans. En effet, l’ouverture du score de David Lopez en faveur des visiteurs après 10 minutes de jeu, n’a pas démobilisé les partenaires d’Elustondo qui ont renversé la tendance en deuxième mi-temps par l’intermédiaire de Willian José (56e) et d’Isak (84e). Une victoire deux buts à un qui ne fera pas oublier la reprise catastrophique de la Sociedad (4 défaites) mais qui pourrait servir de déclic aux Basques.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Levante est dans le ventre mou du championnat. Douzième avec 42 points au compteur, l’autre club de Valence dispose d’un bon matelas d’avance sur la zone rouge (13 points) à 5 journées de la fin. A priori, sauf miracle inattendue, Levante sera bien en Liga l’année prochaine. Une bonne nouvelle pour le club espagnol dont la fin de saison est plutôt décontracté mais sérieuse. A l’image de ses résultats intéressants depuis la reprise il y a 2 semaines : victoires Espagnol et Bétis, matchs nuls contre Valence et Seville, pour 1 défaite à domicile contre l'Atlético Madrid. Revigoré par sa victoire de milieu de semaine, la Sociedad, qui lorgne sur l’Europe, pourrait récupérer les 3 points face à une équipe qui a quasiment assuré son maintien et ne joue plus rien.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Levante Real Sociedad encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !