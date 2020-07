Pronostic Levante Getafe : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Getafe à Levante pour rester dans le bon wagon

Douzième du championnat avec 46 points au compteur, Levante a montré de très belles choses cette saison. Malgré des résultats inconstants depuis la reprise, l'autre club de Valence a fait le job contre le Celta Vigo en milieu de semaine. Face à une équipe qui devait remporter ce match pour assurer son maintien, les partenaires de Roger Marti ont pris les 3 points grâce à des buts de Bardhi (doublé) et Mayoral. Il s'agit néanmoins de la seule victoire de Levante sur les 5 dernières journées, le club ayant un peu lâché une fois le maintien acquis.

En face, Getafe a raté sa reprise. En course pour disputer la Ligue des Champions en compagnie de Séville ou encore de l'Atlético, les partenaires de Jaime Mata ont loupé le coche. Avec 8 points récoltés sur 30 possibles, le club de la banlieue de Madrid est désormais septième, virtuellement qualificatif pour le barrage de l'Europa League. Etant donné le faible écart concédé sur la Sociedad (6ème), Getafe va vouloir s'emparer de cette position, qui est directement qualificative pour les phases de groupes et non pour les barrages. Le club doit aussi faire attention à la meute d'équipes qui se trouvent derrière et qui attendent un faux pas pour passer devant. Motivé par son objectif européen, Getafe pourrait prendre ce match face à une formation ne jouant plus rien.