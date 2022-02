Pronostic Levante Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Levante et Elche dos à dos

La 26e journée de Liga débute par une opposition qui concerne la lutte pour le maintien entre Levante et Elche. La formation située dans la banlieue de Valence a connu une première partie de saison cauchemardesque. Dernier de Liga, Levante s'est réveillé lors des deux dernières journées. En effet, les partenaires de Morales ont réalisé un exploit sur la pelouse du Wanda Metropolitano en dominant l'Atletico Madrid sur une réalisation de Melero (0-1). Sur sa lancée, le club espagnol est allé prendre un bon point lundi face au Celta Vigo (1-1). Malgré cette réaction, Levante végète toujours dans les bas-fonds du classement avec 9 points de retard sur le premier relégable, Grenade.

De son côté, Elche est l'une des formations les plus en forme du moment en Liga. En effet, les joueurs sont sur une très bonne dynamique avec un seul revers concédé lors des 7 dernières journées de Liga, chez le FC Séville, 2e du championnat. Lors de ce bon passage, Elche a notamment tenu tête au Real Madrid à Santiago Bernabeu (2-2). Le week-end dernier, les protégés de Rodriguez se sont imposés contre le Rayo Vallecano grâce à des réalisations des Argentins Carillo (passé par Monaco) et Ponce (qui a joué 1 saison à Lille). Cette bonne série de résultats a permis à Elche de remonter à la 13e place avec un matelas de 9 unités d'avance sur la relégation. Entre une équipe de Levante à domicile qui revient bien depuis 2 matchs et Elche qui ne perd presque plus, ces deux équipes pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul comme à l'aller (1-1).