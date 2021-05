Pronostic Levante Cadix : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Levante – Cadix avec des buts de chaque côté

Auteur d'un départ poussif, Levante s'est repris au cœur de l'automne et a réussi à prendre de l'avance sur la zone de relégation. Jamais inquiété par la relégation, le club de la banlieue de Valence s'est relâché depuis plusieurs semaines. En effet, Levante a remporté seulement 2 matchs lors des 12 dernières journées de Liga. Les joueurs de Lopez restent même sur 7 rencontres sans le moindre succès. Après avoir accroché des nuls contre Alavés (2-2) et le FC Barcelone (3-3), Levante s'est de nouveau incliné sur la pelouse de Getafe ce week-end (2-1), et cette mauvaise passe a fait glisser le club en 14position. A noter que la spirale négative de Levante a débuté suite à son élimination en demi-finale de la Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao.

De son côté, Cadix se satisfait pleinement de sa 12place au général. Le promu a atteint l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir le maintien. En effet, le club andalou s'est montré consistant cette saison et a logiquement conservé sa place dans l'élite espagnole. A l'instar de Levante, Cadix s'est relâché lors des deux dernières rencontres puisqu'il a été battu par Osasuna (3-2) et par Elche (1-3). Dans cette affiche qui ouvre la dernière journée de Liga, on devrait voir un match ouvert entre deux formations qui n'ont plus rien à craindre. Comme lors des 3 derniers matchs de ces deux équipes, il devrait y avoir des buts de chaque côté.