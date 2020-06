Pronostic Levante Betis : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Match nul qui arrange Levante et le Betis

Douzième du championnat espagnol, Levante est positionné juste devant le Betis Seville au classement avec une unité d'avance sur la formation andalouse. A priori, avec un matelas d'avance de 12 points sur la zone de relégation, le club de Valence ne devrait avoir aucun soucis pour se maintenir dans l'élite du foot espagnol une saison supplémentaire. Appliqués depuis la reprise, les partenaires de Roger Marti ont tout d'abord obtenu un match nul miraculeux face à Valence (1-1) puis un autre à la maison contre le Seville FC (1-1) avant de remporter une belle victoire importante sur le gazon de l'Espanyol Barcelone lanterne rouge (3-1). Cependant, face l'Atlético Madrid de Simeone Levante a été défait dans le courant de la semaine sur la plus petite des marges (1-0).

En face, le Betis Séville ne fait pas bonne impression cette saison. Avec un effectif comparable à celui de Seville, Valence ou Villarreal, le club andalou ne devrait pas se retrouver dans la deuxième partie du tableau, à devoir se battre pour acquérir son maintien. Dans le but de l'obtenir, et après un changement d'entraîneur dans la semaine, les coéquipiers de Fekir ont battu sur le fil l'Espanyol Barcelone à la maison (1-0). Une belle opération qui permet au Betis de compter 11 points d'avance sur la zone de tous les dangers à l'orée de cette journée. Entre une équipe de Levante très accrocheuse et un Bétis qui devrait aller mieux avec son nouveau coach, nous tablerons sur un nul qui pourrait être rémunérateur.