Pronostic Levante Atletico Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L'Atlético Madrid à Levante pour creuser l’écart sur la 4e place

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Levante Atletico Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Onzième de cette Liga Santander, Levante est dans de bonnes dispositions pour se maintenir. Avec un total de 38 points après 30 journées et une avance de 12 points sur la zone rouge, le club de Valence peut aborder cette fin de championnat de manière sereine. Les partenaires de Roger Marti sont d’ailleurs invaincus depuis la reprise. Après deux très bons matchs nuls sur la pelouse du FC Valence pour le derby (1-1) et lors de la réception du FC Séville (1-1), Levante s’est imposé chez la lanterne rouge du championnat, l’Espagnol Barcelone (3-1), ce week-end.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, on retrouve une équipe de l’Atlético Madrid qui a parfaitement négocié cette reprise en championnat. Alors que Seville, la Sociedad et Getafe se font des politesses, la bande de Simeone est arrivé comme une bombe pour recupérer cette 3place qualificative pour la Ligue des Champions. Après un match nul compliqué à obtenir sur la pelouse de Bilbao (1-1), les joueurs de la Capitale ont explosé Osasuna (5-0) avant de tranquillement dominer Valladolid à la maison (1-0). En pleine confiance, l’Atlético Madrid devrait remporter ce match.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(163€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Levante Atletico Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !