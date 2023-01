Pronostic Levante Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

L’Atlético Madrid se sort du piège Levante

Dans le cadre des 8de finale de la Copa del Rey, Levante reçoit l'Atletico Madrid. La formation située dans la banlieue de Valence évolue désormais en Liga 2. En effet, lesont été reléguées à l'issue d'un exercice compliqué. Néanmoins, les hommes de Javier Calleja ont pour objectif de retrouver au plus vite l'élite du foot espagnol. Après 23 journées, Levante est dans le coup avec la 3place du classement. Les Grenouilles ne comptent que 3 points de retard sur une équipe d'Eibar qui a disputé 2 rencontres de plus. Potentiellement, Levante pourrait être le leader de la Liga 2. En grande forme, la formation valencienne reste sur 17 matchs sans la moindre défaite et n'a plus perdu depuis le mois d'octobre. Le week-end passé, Levante s'est défait de Grenade (3-1) avec une réalisation du marocain Bouldini, meilleur buteur de cette équipe (5 buts). Arrivé cet été, le Brésilien Wesley n'a toujours pas marqué.

De son côté, l'Atletico Madrid montre quelques signes de déclin ces dernières saisons, ce qui place Diego Simeone sur la selette. Champion il y a 2 saisons, le club madrilène accuse déjà 13 unités de retard sur le leader barcelonais, qui a disputé une rencontre de moins. Battu par le Barca au Wanda Metropolitano il y a 10 jours (1-0), l'Atletico n'a pas su se reprendre lors de son déplacement à Almeria (1-1) en étant tenu en échec. Les Matelassiers avaient pourtant ouvert le score par Correa mais ont concédé l'égalisation par l'ancien Rémois Touré. A l'instar de Deschamps, Simeone place désormais Griezmann dans un rôle de milieu de terrain au côté de Koke. Pour affronter Levante, le coach argentin devrait opérer à quelques changements avec les probables titularisations des de Paul, Morata, Barrios, ou Niguez. Ce déplacement a des allures de piège pour l'Atletico, mais qui devrait cependant s'en sortir pour décrocher sa place en quart de finale. Lesvont devoir faire de cette Coupe du Roi un objectif.