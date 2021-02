Pronostic Levante Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Des buts de chaque côté entre Levante et l'Athletic Bilbao

Ce choc entre Levante et Bilbao sera le tube de la semaine en Espagne, puisque après leur opposition en Liga, les deux formations s'affronteront en demi-finales retour de la Copa del Rey. Le club basque avait remporté la manche aller en championnat (2-0), tandis que les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité lors de la 1manche en Coupe du Roi, disputée également au San Mamés (1-1). Après un départ poussif, le petit club de Valence a parfaitement redressé la barre pour se retrouver actuellement en 8position avec 10 points d'avance sur le premier relégable. Depuis la fin octobre, Levante carbure à plein régime et n'a perdu que trois matchs, toutes compétitions confondues, face au Barça, Villarreal et plus surprenant face à Osasuna. Les hommes de Paco Lopez s'étaient récemment signalés en s'imposant sur la pelouse du Real Madrid grâce à leurs deux hommes forts, Roger et Morales. Sur sa lancée, Levante a résisté au leader de la Liga l'Atlético de Madrid (1-1) en match en retard, avant de s'imposer dans la foulée face aux sur la pelouse du Wanda Metropolitano lors de la dernière journée (0-2). De son côté, l'Athletic Bilbao est également sur une très bonne dynamique depuis le début d'année 2021. En effet, le club basque a dans un premier temps remporté la Supercoupe d'Espagne en dominant le Real et le FC Barcelone. En Liga, les hommes de Marcelino ont effectué une remontée au classement et se retrouvent désormais en 10e position. Lors des 13 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues, Bilbao ne s'est incliné qu'à deux reprises, face au FC Barcelone en match aller et retour de la Liga, à chaque fois sur une maigre marge d'un but. Le week-end dernier, l'Athletic a pris un point à San Mamés face à Villarreal (1-1), qui joue les places européennes. À l'image de leur récente opposition en demi-finale aller de la Coupe du Roi (1-1), Levante et Bilbao devraient nous offrir un match ouvert ce vendredi, avec des buts de chaque côté, comme lors de 11 des 12 derniers matchs de Bilbao, et comme lors de 14 des 17 dernières rencontres pour Levante.