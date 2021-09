Pronostic Lettonie Norvège : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Lettonie - Norvège : Haaland marque encore

A son niveau, la Lettonie est une équipe en progrès. Alors que la sélection avait souvent servi de paillasson aux nations européennes les plus fortes lors des derniers éliminatoires, elle compte déjà 4 points en 4 journée dans ces qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. En effet, si les Lettons se sont inclinés face au Monténégro (1-2) et aux Pays-Bas (2-0), ils étaient allés chercher un point surprise en Turquie (3-3), et se sont imposés à domicile face à Gibraltar mercredi (3-1). En revanche, la Lettonie encaisse beaucoup de buts sur ces éliminatoires (8 buts en 4 matchs, soit 2 de moyenne).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐La Norvège est aussi une sélection en progrès mais à l'inverse de la Lettonie, elle peut même espérer se qualifier pour le prochain Mondial. Après avoir raté de peu le dernier Euro en perdant en barrages face à la Serbie, les Norvégiens sont 4de cette poule, mais avec le même nombre de points (7) que le 2et 3, et à 1 point seulement du leader turc. Sur les premières journées de ces éliminatoires pour le Mondial 2022, la Norvège avait battu Gibraltar (0-3) et le Monténégro (0-1) mais s’était incliné à domicile contre la Turquie (0-3). Mercredi, ils ont prouvé qu'ils étaient au niveau, en faisant match nul à domicile face aux Pays-Bas (1-1). Le but norvégien a été inscrit par l'inévitable Haaland. En feu en ce début de saison (3 buts et 2 passés décisives en 3 matchs de Budesliga avec Dortmund), le buteur pourrait de nouveau scorer face à la défense perméable des Lettons.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lettonie Norvège encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !