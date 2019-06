Pronostic Lettonie Israël : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Israël sur sa lancée en Lettonie

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Lettonie - Israël :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir manqué les derniers rendez-vous internationaux, Israël est en train de retrouver des couleurs comme le prouve ses résultats en Ligue des Nations durant laquelle il s’est classé 2ème de sa poule de Ligue C, derrière l’Ecosse mais devant l’Albanie. Depuis, les hommes d’Andreas Herzog ont très bien débuté leurs éliminatoires de l'Euro 2020 en tenant en échec la Slovénie de Oblak et Beric (1-1) puis en infligeant une grosse défaite à l’Autriche (4-2). Ces résultats leur permettent de pointer actuellement à la 2place de ce groupe G.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Lettonie est en grande difficulté. 3de son groupe en Ligue D de la Ligue des nations, elle s’est classée loin derrière la Géorgie et le Kazakhstan et juste devant Andorre. D’ailleurs, elle n’a gagné qu’un seul match en dix-huit mois, face au voisin estonien lors de la modeste Coupe Baltique. Les Bordeaux et Blancs restent sur deux défaites nettes contre la Macédoine (3-1) et la Pologne (2-0) et sont déjà bons deniers de ce groupe G. Face à une équipe d’Israël qui retrouve de la confiance, les Lettons devraient de nouveau s’incliner.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lettonie Israël détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !