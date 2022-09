Pronostic Lens Troyes : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1

Lens - Troyes : Le Racing face à l’obstacle ESTAC

Le Racing Club de Lens s'est imposé parmi les meilleures équipes de France depuis son retour dans l'élite il y a 2 ans. En effet, les Sang et or ont d'une part proposé un jeu plein de panache mais ont également été dans le coup pour la lutte pour les places qualificatives pour les compétitions européennes. L'an passé, les hommes de Franck Haise ont fini encore 7. Cet été, Lens a perdu son international tricolore Jonathan Clauss parti à Marseille, mais s'est renforcé en attirant les Openda, Samba, Samed, Cabot, Onana ou Claude-Maurice. De plus, le club nordiste a su conserver son capitaine Seko Fofana, exceptionnel ces deux dernières années. A l'instar des saisons précédentes, le Racing a pris une excellente entame et est toujours invaincu. Les Lensois se sont notamment imposés contre le stade Brestois (3-2), Monaco (1-4), Rennes (2-1) et Lorient (5-2). La formation nordiste a perdu des points sur les pelouses de l'AC Ajaccio (0-0) et le week-end dernier à Reims (1-1). Menés au score en Champagne et réduits à 10, les hommes de Franck Haise ont égalisé par Openda. Le Belge réalise de très bons débuts avec 4 buts inscrits.

En face, Troyes enchaîne sa seconde saison en Ligue 1. Après avoir réussi à conserver sa place dans l'élite, l'ESTAC s'attend à un exercice encore plus compliqué avec les 4 relégations de fin de saison. Auteur d'une très mauvaise entame, les Troyens s'étaient inclinés lors des 3 premières journées face à Montpellier, Toulouse et Lyon. Au pied du mur, l'ESTAC s'est repris lors de la réception d'Angers (3-1) avant d'enchaîner brillamment à Monaco (2-4) avec un arbitrage favorable. Sur leur lancée, les Troyens ont pris un point intéressant à domicile dimanche face à Rennes (1-1) alors qu'ils se sont retrouvés en infériorité numérique dès la 27minute suite à l'exclusion de Salmier. La formation troyenne a recruté des joueurs intéressants avec Rony Lopes ou Yade. Cohérent depuis le début de saison et souvent très fort à Bollaert, le Racing Club de Lens devrait se sortir du piège troyen pour prendre 3 nouveaux points.