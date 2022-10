Pronostic Lens Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enchaîne logiquement face à Toulouse

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Aux portes des places européennes les deux dernières saisons, Lens est actuellement en course pour une qualification en Ligue des Champions. Dauphin du PSG dans cette Ligue 1, le Racing reste sur une victoire importante pour ses objectifs, obtenue à Marseille (0-1) malgré une belle domination des Phocéens. Mais sa place de 2, Lens l'a doit surtout à son parcours à domicile. En effet, les hommes de Franck Haise ont tout simplement remporté leurs 6 matchs dans leur stade cette saison, faisant de Bollaert une forteresse imprenable. Les 3 derniers succès lensois à domicile se sont finis sur le petit score de 1-0.

En face, Toulouse se classe à une belle 10place. Meilleur promu sur ce début de saison, les Toulousains sont eux aussi bien plus inspirés à domicile qu'à l'extérieur. En déplacement, ils ont perdu 3 de leurs 5 matchs, pour 1 match nul récemment chez un Lyon malade (1-1), et 1 victoire inaugurale à Troyes (0-3). Le week-end dernier, le Téfécé a concédé le nul à la maison face à un Strasbourg mal classé (2-2) alors qu'il menait 2-0. Expulsé, le défenseur cadre Nicolaisen sera suspendu. A domicile, Lens devrait pouvoir enchaîner une 7victoire consécutive face au promu, dans un nouveau match pas trop rempli en buts.