Pronostic Lens Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enchaîne face à Strasbourg

Auteur d'une très bonne saison pour son retour dans l'élite, le Racing Club de Lens avait même été tout proche d'accrocher une place européenne. Sur leur lancée, les Sang et Or se montrent très performants lors de ce nouvel exercice, comme en atteste leur dynamique actuelle de résultats. En effet, les Lensois sont toujours invaincus et viennent récemment de signer 3 précieux succès sur leurs 4 derniers matchs : face à Monaco et Bordeaux, mais surtout face à Lille le week-end dernier. Dans un derby du Nord émaillé par des problèmes entre supporters, le Racing a réussi à s'imposer grâce à la première réalisation de la recrue estivale Frankowski. Le but du Polonais permet à Lens d'occuper une très belle troisième place au classement derrière le PSG et l'OM.

En face, Strasbourg a connu une saison galère, toujours à portée des relégables, mais a pu assurer son maintien. A l'instar de leurs résultats de l'an passé, les Strasbourgeois sont très mal partis dans cette nouvelle saison avec deux défaites d'entrée face à Angers et contre le PSG (4-2). Ensuite, les hommes de Julian Stéphan ont été tenus en échec par le promu troyen (1-1) avant de remporter sa première victoire face à Brest (3-1). Dominés lors de leur déplacement à Lyon (3-1), les Alsaciens se sont repris de belle manière à la Meinau dans le derby face à une équipe de Metz (3-0) loin du compte grâce à une très bonne prestation du duo Ajorque – Diallo qui a relégué Gameiro sur le banc. En pleine forme et poussé par son incroyable public, le Racing Club de Lens devrait être en mesure de se défaire de Strasbourg qui pourrait cependant marquer un but (10 réalisations sur les 6 premières journées).