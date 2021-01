Pronostic Lens Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Lens et Strasbourg

Surprise de cette première partie de saison, le Racing Club de Lens occupe la 8place de Ligue 1. Les hommes de Franck Haise ont fini 2020 sur une bonne note avec un succès face à Brest (2-1). Pour débuter cette nouvelle année, les Sang et Or se déplaçaient au Groupama Stadium pour défier l'Olympique Lyonnais. Les Lensois, sans démériter, se sont retrouvés menés de 3 buts à la 50minute. Comme souvent depuis le début de saison, Lens n'a pas lâché et a été tout proche de revenir au score (3-2). Equipe joueuse, la formation nordiste est capable d'inscrire des buts contre n'importe quelle autre formation de Ligue 1, mais paie aussi ses erreurs défensives, à l'image du deuxième but concédé face à l'OL.

De son côté, le Racing Club de Strasbourg a réussi un coup double mercredi en s'imposant face à Nîmes (5-0). D'une part, le club alsacien a repris confiance lors de cette démonstration face à un adversaire direct, et d'autre part, il s'est éloigné de la zone rouge. Séduisant ces dernières saisons, le RCS a mal lancé ce nouvel exercice. L'arrivée de Diallo, en provenance du FC Metz, a apporté un plus sur le plan offensif, où Ludovic Ajorque était isolé. Depuis le début de saison, Strasbourg a pris plus de points sur la route qu'à la Meinau. Cette rencontre entre Lens et Strasbourg s'annonce spectaculaire entre deux formations dont les rencontres se terminent avec une moyenne de plus de 3 buts par rencontre. On devrait donc pouvoir voir les deux équipes marquer.