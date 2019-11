Pronostic Lens Sochaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lens assume face à Sochaux !

L'affiche de Ligue 2 du samedi après-midi met aux prises deux formations situées dans le haut du tableau, Lens et Sochaux. Les hommes de Montanier occupent la tête de la Ligue 2 et ont pour ambition de retrouver l'élite grâce à l'un des deux accessits directs. Barragiste la saison passée, Lens a été tout proche de retrouver la Ligue 1 mais a buté sur la dernière marche face à Dijon. Les Nordistes ont perdu deux matchs cette saison face à Troyes et le Havre lors des 4et 5journées de Ligue 2. Depuis ces deux revers, les Lensois réalisent un excellent parcours et n'ont plus perdu en championnat. Invaincus lors des 9 dernières journées, les protégés de Montanier se sont qualifiés pour le prochain tour de Coupe de France en dominant Boulogne le week-end dernier. Perturbé par des problèmes administratifs, Sochaux est passé près de la relégation cet été. Ces aléas n'ont pas perturbé les Sochaliens qui effectuent un très beau parcours en championnat au point d'occuper la cinquième et dernière place de barragiste. Les hommes d'Omar Daf sont impressionnants à domicile où ils possèdent le meilleur bilan de Ligue 2. En déplacement, le bilan est nettement plus mitigé avec déjà 4 défaites concédées en 8 rencontres toutes compétitions confondues. Sur une excellente dynamique et poussé par son public, Lens pourrait s'imposer face à Sochaux.