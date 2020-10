Pronostic Lens Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lens – Saint-Etienne avec des buts de chaque côté

Le Racing Club de Lens reçoit sdamedi l’AS Saint-Etienne, au stade Bollaert, dans le cadre de la 6journée de Ligue 1. Ces deux formations font partie des agréables surprises de ce début de saison. Les Sang et Or, tout juste promus, réalisent un départ intéressant. Battus à Nice de manière imméritée (2-1) lors de la 1journée, les Lensois ont ensuite aligné de bons résultats avec des victoires sur le PSG (1-0), Lorient (2-3) et Bordeaux (2-1). Le week-end dernier, les hommes de Franck Haise ont été tout proches de ramener un 4succès de rang de Nîmes, mais une égalisation tardive de Ferhat a offert un point aux Crocos. Dans les rangs de Lens, Kakuta et Ganago se montrent à leur avantage. Blessé face à Nîmes, l’ancien Niçois devrait bien être là.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, les Verts sortent d’une difficile saison mais ont en revanche bien démarré ce nouvel exercice. Les Stéphanois ont remporté leurs trois premières rencontres face à Lorient, Strasbourg et Marseille. Les Verts ont ensuite connu un coup d’arrêt à la Beaujoire où ils ont été contraints de partager les points (2-2) avec Nantes. Le week-end dernier, Sainté a subi la loi d’une équipe rennaise ambitieuse (3-0). Malgré cette défaite, les jeunes Verts ont montré de bonnes dispositions depuis le début de saison. Puel doit compter avec des absences importantes, notamment celles de Debuchy et Abi. De plus, le club forézien vient de vendre Wesley Fofana pour un montant record à Leicester mais Puel serait prêt à réintégrer Khazri. Entre deux formations joueuses (Lens a marqué sur tous ses matchs depuis le début de saison et Sainté sur 4 de ses 5 rencontres, un match ouvert est très possible et le pari « Les 2 équipes marquent » semble bon à prendre à cette cote.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !