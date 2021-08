Pronostic Lens Saint-Etienne : Analyse cote et pronostic du match de Ligue 1

Encore des buts des deux côtés pour Lens et Saint-Etienne

Belle surprise de Ligue 1 la saison dernière. Lens avait fini à la 7e place en étant promu. Encore intéressant lors de ses matchs amicaux cet été, le club nordiste a bien redémarré la L1. Avec un effectif peu remodelé (Lens a perdu Badé et Kalimuendo, remplacé par Wooh, Machado et Saïd), les Sang et Or sont allés prendre un bon point sur la pelouse de Rennes dimanche dernier (1-1). En comptant ses matchs amicaux, Lens a vu 5 de ses 6 dernières rencontres finir avec des buts des deux côtés.

Comme Lens, Saint-Etienne a démarré sa saison par un match nul 1-1, mais lui à domicile et face à Lorient. 11e la saison passée avec un Khazri retrouvé, les Verts ont encore pu compter sur leur buteur expérimenté, qui a scoré le but stéphanois face aux Lorientais. Pas au mieux en amical, Sainté avait vu ses 6 matchs de préparation finir avec des buts des deux côtés. Très logiquement, on pourrait voir les 2 équipes marquer pourquoi pas le match se terminer sur un score de parité.