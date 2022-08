Pronostic Lens Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lens - Rennes à buts !

7e la saison passée et des ambitions plein la tête, Lens retrouve son stade Bollaert où il s'est imposé lors de la 1journée (3-2) avec un triplé de Sotoca. En déplacement sur les 2 derniers matchs, les Lensois ont d'abord été frustré par la défense ajaccienne souvent très solide au stade François-Coty, avant d'exploser celle de Monaco à Louis II. Dans un match où ils ont rapidement mené au score samedi dernier, les Sang et Or ont fini par l'emporter 4-1 avec notamment un penalty converti par Fofana qui pourrait finalement rester dans le Nord.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Rennes semble monter en puissance. Après un premier match perdu à domicile face à Lorient alors que les Rennais avaient dominé (défaite concédée sur un but contre son camp de la recrue défensive Theate), les Bretons sont allés cherchés le nul à Monaco (1-1) et leur 1victoire le week-end dernier. En effet, opposé aux promus ajacciens à domicile, le Stade Rennais n'a cette fois pas laisser passer l'occasion de l'emporter (2-1). Comme un symbole, c'est Theate qui a marqué le but de la victoire alors que l'inévitable Terrier avait ouvert le score. Entre deux belles équipes, on devrait assister à un match avec des buts marqués des deux côtés, comme lors de 2 des 3 premières rencontres des deux équipes cette saison.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !