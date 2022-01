Pronostic Lens Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lens – Rennes ouvert

Auteur d'une excellente saison l'an passé, le Racing Club de Lens est parti sur les mêmes bases lors de ce nouvel exercice. Les Sang et Or ont réalisé une entame sérieuse et constante qui leur a même permis à un moment donné de se retrouver en seconde position au classement, derrière le Paris Saint Germain. Les hommes de Franck Haise ont connu un coup de mou en fin d'année 2021, avec 6 journées sans la moindre victoire. Cette série a fait reculer le Racing en 9e place à seulement 4 points du quatrième qui n'est autre que le Stade Rennais. En milieu de semaine, les lensois nous ont offert un superbe derby du Nord face à Lille en 16e de finale de la Coupe de France. En effet, menés de 2 buts à la pause, les Sang et Or sont revenus dans le match grâce à un doublé du capitaine Fofana, dont le dernier quasiment au coup de sifflet final. Plus précis lors de la séance de tirs aux buts, Lens a décroché son ticket pour les 8e de finale, où il affrontera l'AS Monaco. Lors de la trêve hivernale, le club nordiste s'est attaché les services du norvégien Patrick Berg, qui a disputé ses premières minutes face à Lille.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Le Stade Rennais est quant à lui dans une dynamique contraire puisque le club breton est rentré doucement dans cette nouvelle saison avant de passer la vitesse supérieure. A mi-saison, le bilan est intéressant pour Rennes avec une 4e place au classement en Ligue 1 mais aussi une qualification pour les 8e de finale de la Conference League. La seule fausse note est intervenue le week-end dernier en Coupe de France où les hommes de Bruno Genésio se sont inclinés lors de la séance de tirs aux buts face à Nancy, dans une rencontre qu'ils avaient largement dominée. Solide pendant de nombreuses semaines, le Stade Rennais a dernièrement perdu des rencontres importantes face à des adversaires directs, avec des revers face à Lille (1-2), Nice (1-2) et lors de la dernière journée contre Monaco (2-1). Cet affrontement face à une équipe lensoise capable de réaliser une bonne seconde partie de saison est donc important dans l'optique de la fin de saison. Rennes sera privé de plusieurs éléments partis à la CAN (Sulemana, Aguerd ou Gomis) mais devrait pouvoir compter sur le percutant international belge Doku, absent lors de la 1ière partie de saison. Cette opposition entre des équipes lensoises et rennaises joueuses devrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté, comme lors du match aller.