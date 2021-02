Pronostic Lens Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens – Rennes : des buts de chaque côté

Avec 35 points au compteur, Lens ne devrait connaître aucun problème pour se maintenir. Les Sang et Or réalisent une saison plus que satisfaisante pour une formation tout juste promue. Lens s'est distingué cette saison par solidité et sa cohésion tactique. De retour au club, Gaël Kakuta est pleinement épanoui et livre un excellent exercice avec 9 buts et 4 passes décisives. L'ancien Amiénois a une nouvelle fois été décisif à Montpellier (victoire 1-2), la semaine passée. Malgré une saison irrégulière, le club nordiste ne dévie pas de sa ligne directrice, les résultats par le jeu. Ils l'ont de nouveau prouvé en milieu de semaine en arrachant le match nul à Bollaert face à l'Olympique de Marseille, alors qu'ils étaient menés de 2 buts à la pause (2-2). Les Lensois se sont montrés nettement moins performant lors des derniers matchs à domicile avec 4 défaites lors des 6 dernières réceptions.

De son côté, le Stade Rennais est déterminé à terminer dans les 3 premières places, qualificatives pour la Ligue des Champions. Les Bretons ont souvent été raillés pour leur manque d'ambition, mais se montrent nettement plus consistants ces 2-3 dernières saisons. Le gain de la Coupe de France en 2018-2019 semble avoir été un déclic pour le club breton. L'an passé, les hommes de Stephan ont terminé sur le podium et se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Ayant goûté au plus haut niveau européen, les Rennais veulent rapidement replonger dans le grand bain. Malgré un parcours inconstant cette saison, Rennes est toujours dans le coup pour le podium. Battu par Lille (0-1), le club breton a vu son match contre l'OM être reporté suite aux incidents qui se sont déroulés à la Commanderie. En milieu de semaine, les Rennais n'ont pas réussi à se défaire de Lorient (1-1) au Roazhon Park dans un match à buts. Indécise, cette opposition entre Lens et Rennes (qui vient de retrouver son buteur Guirassy) devrait nous offrir une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté comme lors des 2 derniers matchs des Lensois, et 3 des 4 derniers matchs des Rennais.