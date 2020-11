Pronostic Lens Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lens et Reims dos à dos

Promu cette saison, le Racing Club de Lens réalise un excellent départ. Les Sang et Or occupent la 10place avec 13 points mais ils ont deux matchs en retard à jouer. Touché par la Covid-19, Lens a en effet vu ses deux dernières rencontres être reportées. Avant cela, le club nordiste avait aligné une excellente série de 4 victoires et 1 nul, mais s'était incliné à Lille dans le derby du Nord (4-0) pour son dernier match avant la coupure. Les hommes de Franck Haise n'ont plus joué depuis le 18 octobre et pourraient souffrir d'un manque de rythme durant la rencontre.

En face, Reims a réalisé deux premières excellentes saisons depuis sa remontée mais a connu un départ poussif sur ce début d'exercice. Engagé dans les barrages d'Europa League, le club champenois a mis du temps à se réadapter aux contraintes de la Ligue 1. Le déclic semble être intervenu il y a deux semaines à la Mosson, où il est souvent difficile de s'imposer. Les hommes de David Guion y ont réalisé une excellente prestation et ont également profité de leur double supériorité numérique pour s'imposer (4-0). Sur leur lancée, les partenaires de Cafaro ont remporté dimanche dernier une rencontre importante de bas de tableau face à Strasbourg (2-1) qui leur a permis de sortir de la zone rouge. Entre une formation lensoise en confiance mais en manque de rythme et des Rémois boostés par leurs deux succès consécutifs, les deux formations pourraient se neutraliser et la cote du match nul est très intéressante à tenter avec le pari remboursé en cash offert par Winamax.