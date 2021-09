Pronostic Lens Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enchaîne face à Reims

Promu l'an passé, le Racing Club de Lens avait réalisé une superbe saison. Les Sang et Or ont été tout proche d'accrocher une place européenne mais ont pêché lors des dernières journées. Sur la lancée de la saison passée, avec un groupe quasiment inchangé, le Racing se montre très intéressant avec la 2place de Ligue 1, seulement devancé par un PSG, qui réalise un parcours parfait. En effet, les hommes de Franck Haise n'ont perdu qu'une seule fois lors des 8 premières journées, lors de la réception de Strasbourg. Depuis le début de saison, les Lensois se montrés impressionnants en déplacement avec 10 points pris sur les 12 possibles. La semaine passée, l'équipe lensoise a confirmé ses excellentes dispositions en déplacement en ramenant une très belle victoire de Marseille. Les hommes de Franck Haise veulent s'appuyer sur cette performance pour s'imposer dans leur stade face à Reims, comme ils l'avaient fait dans le derby face à Lille pour leur avant-dernière réception. En face, le Stade de Reims se comporte bien en championnat avec une 11place au général. Après avoir vécu un départ poussif, en phase d'adaptation avec le nouveau plan de jeu mis en place par Oscar Garcia, le club rémois s'est montré nettement plus conquérant lors des dernières journées. Les Rémois se sont notamment imposés à Rennes (0-2) et ont confirmé lors de la dernière journée en dominant le FC Nantes (3-1). Equipe solide et difficile à manœuvrer, Reims veut poser des problèmes aux Sang et Or. Mais au regard de la dynamique lensoise et de leur sacré match signé à Marseille dimanche dernier avec un énorme match de Sotoca, les Nordistes pourraient se défaire de coriaces rémois et poursuivre leur belle série.