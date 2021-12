Pronostic Lens PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lens – PSG ouvert avec des buts

Promu la saison dernière, le Racing Club de Lens avait épaté en proposant un football très plaisant. Avec cette philosophie de jeu, les Sang et Or avaient été tout proches d'accrocher une place européenne. Repartis sur les mêmes bases, les Lensois ont été pendant plusieurs semaines sur le podium de la Ligue 1. Les récentes défaites en déplacement à Montpellier, Lyon ou Brest ont ralenti les ardeurs nordistes. La claque reçue à Brest a montré que le Racing avait également des jours sans. Le week-end dernier, les Lensois ont eu fort à faire à domicile face à Angers (2-2) pour accrocher un point. Un peu moins bien ces derniers temps, les hommes de Franck Haise ont également souffert à Clermont où ils ont mené à deux reprises sans parvenir à s'imposer (2-2). Le club lensois se souvient qu'il avait réussi un exploit l'an passé en s'imposant face à un PSG diminué (1-0). La formation nordiste possède plusieurs joueurs à 3-4 buts comme les Fofana, Kalimuendo, Saïd (blessé ces derniers matchs), Sotoca ou le Polonais Frankowski, preuve de la puissance collective de cette formation.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Paris Saint Germain est loin de se montrer impressionnant mais domine tout de même largement la Ligue 1. Le week-end dernier et comme souvent depuis le début de saison, le club de la capitale a été mené à Geoffroy Guichard face à St Etienne. Sans s'affoler, les Parisiens ont profité de leur supériorité numérique pour renverser le match (victoire 3-1). A l'image de son équipe, Messi sans être brillant a délivré 3 passes décisives face aux Verts. Invaincu à la maison, le PSG a déjà laissé des points en route en déplacement avec une défaite à Rennes (2-0) et un nul à Marseille (0-0). Absent ces dernières semaines, Marco Verratti a effectué son retour lors du match nul face à Nice au Parc des Princes (0-0) en milieu de semaine. Une nouvelle fois, les Parisiens n'ont pas montré leur meilleur visage face aux Aiglons et ont eu de la chance sur plusieurs contres niçois. Pochettino cherche toujours la bonne formule et doit faire pour cela sans Neymar, sorti sur blessure à Saint-Etienne. Heureusement pour lui, Mbappé est en feu même s'il a loupé des face à face mercredi. Ce déplacement à Lens face à une excellente équipe et un formidable public devrait nous offrir un match agréable avec la puissance offensive du PSG et les contres rapides lensois. On devrait des buts de chaque côté comme lors des 2 derniers matchs du Racing et comme 6 des 7 derniers matchs du PSG.