Pronostic Lens Paris FC : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

1

Lens s’impose à Bollaert contre le Paris FC

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Lens – Paris FC:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce vendredi, le Paris FC se déplace dans le Nord pour affronter le Racing Club de Lens, pour un choc de Ligue 2. Les hommes de Philippe Montanier sont actuellement troisièmes avec 6 victoires pour 1 seule défaite, subie face au leader messin. Dans leur stade de Bollaert, les Sang et Or ont remporté leurs trois matchs sans encaisser le moindre but. Les Lensois restent sur un beau succès à Niort avec des réalisations de ses deux meilleurs goleadors : le Sénégalais Gomis (5 buts) et Thierry Ambrose (2). Le bilan de l’équipe de Montanier est très bon : après 7 journées, il possède la meilleure défense de Ligue 2 (3 buts encaissés) et la 2e attaque (12 buts). Une victoire contre le Paris FC, 5e, leur permettrait de prendre une avance de 6 points sur les Franciliens.De leur côté, les Parisiens ont réussi l’exploit de faire tomber la semaine passée à domicile le leader, jusque-là invaincu, le FC Metz. Cette victoire est d’autant plus impressionnante que le Paris FC a évolué pendant plus d’une mi-temps en infériorité numérique. Coach Bazdarevic est cependant conscient des difficultés de sa formation à l'extérieur. En effet, le Paris FC n’a toujours pas gagné la moindre rencontre en 4 déplacements (1 défaite et 3 nuls). Devant son bouillant public, le RC Lens peut confirmer son excellent début de saison et s’imposer face à un Paris FC en difficulté hors de ses bases.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec