Pronostic Lens Orléans : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lens reprend la deuxième place face à Orléans !

La semaine passée a été agitée du côté de Lens avec le licenciement de Montanier, suite à une série de résultats décevants. Franck Haise, nommé temporairement à la tête des Sang et Or, a connu une première heureuse avec une victoire à Charléty face au Paris FC (2-0). Ce succès a fait le plus grand bien aux Lensois qui voyaient la concurrence pousser fort. Ce lundi, en cas de victoire, les Nordistes pourraient reprendre la deuxième place du classement et se replacer à 1 point du leader lorientais, battu à Ajaccio. Humilié à Bollaert lors de sa dernière réception par Caen (1-4), Lens veut se racheter devant son exceptionnel public. La venue de la lanterne rouge orléanaise semble propice pour se relancer. En effet, Orléans pointe à la dernière place de Ligue 2 et fonce tout droit en National. Les joueurs du Centre comptent 7 points de retard Le Mans et Niort. La victoire obtenue au Havre au soir de la 26e journée fut le seul rayon de soleil lors des 6 dernières journées au cours desquelles ils se sont inclinées 5 fois, face à Clermont, Rodez, Niort, Ajaccio et Troyes lors de la dernière journée (0-2). Désireux d'obtenir un des accessits directs pour la Ligue 1, Lens devrait s'imposer face à une formation orléanaise quasiment condamnée.