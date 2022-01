Pronostic Lens OM : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Un Lens – OM spectaculaire

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lens – OM :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 22journée de Ligue nous propose samedi une affiche très alléchante entre le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille. Les deux formations sont à la lutte pour les places européennes. Actuellement, Marseille se trouve sur le podium (3) avec 4 points d’avance sur les Sang et Or. En s’imposant ce samedi, le club nordiste pourrait réussir une très belle opération en se rapprochant d’un adversaire direct. Les hommes de Franck Haise avaient déjà réservé une très mauvaise surprise aux Phocéens en s’imposant à l’aller au Vélodrome (3-2). En ce début d’année 2022, le RCL enchaîne les résultats. En effet, le Racing s’est dans un premier temps qualifié pour les 8de finale de la Coupe de France en dominant Lille lors de la séance des tirs aux buts. Ensuite, les Nordistes se sont imposés face à un adversaire direct dans la course à l’Europe, Rennes (1-0), avant de s’imposer plus difficilement à Saint Etienne (1-2) le week-end dernier. Lors de ces rencontres, les Lensois ont fait la différence en toute fin de rencontre, preuve de leur formidable état d’esprit et d’une abnégation à toute épreuve. De plus, Lens possède un joueur dans une forme exceptionnelle avec Seko Fofana (6 buts comme Kalimuendo) qui n’en finit plus d’enchainer les prestations de haut vol.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique de Marseille se montre solide à défaut d’être séduisant. Le début de saison des Phocéens avec leur jeu plein de panache laissait présager d’une saison intéressante. Au niveau des résultats, l’OM est dans son plan de marche en occupant une place sur le podium. En revanche, le jeu proposé dépend principalement du talent individuel des Guendouzi, Payet ou Under. Le Turc (6 buts) a été décisif lors des deux dernières rencontres de championnat en permettant à l’OM de décrocher un succès historique face à Bordeaux (0-1) au Matmut Atlantique, et en égalisant face à Lille au Vélodrome dimanche dernier (1-1). Les Olympiens comptent désormais 2 points de retard sur l’OGC Nice et se retrouvent sous la pression des Rennes ou Monaco qui reviennent fort. Cette semaine, l’OM s’est renforcé en enrôlant deux joueurs d’expérience Cédric Bakambu et le défenseur Sead Kolasinac. Ces deux joueurs seront qualifiés mais peut-être pas super prêts physiquement. Comme lors du match aller, cette affiche s’annonce spectaculaire avec des buts de chaque côté. D'autant que Lens a marqué au moins 1 but sur ses 9 derniers matchs, et l'OM sur ses 11 derniers.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !