Pronostic Lens Niort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

La défaite dans le derby du Nord face à Valenciennes (2-0) et le revers surprise en Coupe de France à Dieppe (2-1) laissaient présager d'un coup de mou des Lensois. Finalement, les Sang et Or ont parfaitement réagi en Corse face à un autre prétendant à la montée, l'AC Ajaccio. Le week-end dernier, les hommes de Montanier ont ramené 3 points précieux grâce à un doublé de Sotoca. Avant les matchs de vendredi, Lens est à la 2place avec Lorient dans le collimateur et Troyes aux trousses. Les Nordistes, libérés des coupes nationales, peuvent désormais se concentrer sur leur grand objectif de la saison, la montée en Ligue 1. Les Lensois restent sur trois belles victoires à Bollaert : face à Lorient (1-0), Sochaux (4-0) et Chambly (3-0). De son côté, Niort glisse doucement vers la zone de relégation. Les Chamois sont à égalité de points avec Le Mans mais dans une dynamique plus négative que celle des Manceaux. Les hommes de Pascal Plancque ont remporté en effet 1 seule rencontre lors des 12 dernières journées en Ligue 2. Le week-end dernier, les Chamois se sont inclinés face au promu camblysien à l'extérieur (3-2). Les 5 derniers déplacements niortais en championnat se sont tous terminés sur une défaite. Poussé par son exceptionnel public, Lens semble en mesure de poursuivre sa très belle série en championnat face à des Niortais dans le dur.