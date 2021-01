Pronostic Lens Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enfonce Nice

Promu cette saison, le Racing Club de Lens est l'une des agréables surprises du championnat. Les Sang et Or sont actuellement calés dans la première partie du classement et réalisent en plus d'excellentes prestations, à l'image de ce qu'ils ont produit à Lyon (3-2) où ils ont fait peur aux hommes de Rudi Garcia lors des dernières minutes. Le week-end passé, les Lensois se sont montrés les plus entreprenants à la Beaujoire face à Nantes mais n'ont pas été récompensés de leurs efforts (score final 1-1). Gael Kakuta, le meilleur élément de son équipe depuis le début de saison, est passé par toutes les émotions avec un penalty manqué puis en égalisant en toute fin de rencontre. Désireux de renouer avec le succès, Lens a profité des difficultés marseillaises du moment pour s'imposer au stade Vélodrome (1-0) mercredi, lors d'un match en retard joué en milieu de semaine. Annoncé comme l'un des outsiders pour le Top 4 de Ligue 1, l'OGC Nice vit des heures compliquées. Patrick Vieira n'a pas survécu au difficile automne de son équipe. Son remplaçant, le Roumain Ursea, a seulement connu la victoire à une reprise face à une formation de Nîmes en grande difficulté. Les Aiglons ont perdu le pied, à l'image de leur match face à Bordeaux le week-end dernier (0-3). Dans une rencontre d'équipes du ventre mou, Nice s'est écroulé en seconde période face à une formation girondine pas spécialement performante et privée de son meilleur élément, Hatem Ben Arfa. Le club azuréen a perdu récemment à Brest, qui propose un jeu similaire à celui offert par le Racing Club de Lens (3-0). Avec seulement 8 points d'avance sur la relégation, et avec des équipes de bas de tableau qui se rebiffent, l'avenir de Nice pourrait s'obscurcir en cas de défaite à Bollaert. Séduisant depuis le début de saison, Lens semble en mesure de dominer une formation niçoise dans le dur.