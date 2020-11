Pronostic Lens Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens sur sa lancée face à Nantes !

Promu cette saison, Lens réalise un excellent départ qui lui permet d'occuper la 9place du classement avec 17 points au compteur. Les Nordistes comptent en plus deux matchs en retard, suite à l'épidémie de Covid qui a touché le club et contraint les instances du foot français à reporter deux de leurs rencontres. Potentiellement, les Sangs et Or pourraient revenir à une longueur du PSG. Personne n'avait vu venir ce début de saison incroyable des Lensois qui posent beaucoup de problèmes de par leur dispositif tactique avant tout. En effet, cette défense à 3 déstabilise bon nombre de formations de l'élite. Ce mercredi, les hommes de Franck Haise disputent l'un de leurs 2 matchs en retard et pourraient grimper dans le top 5 en cas de succès. Avant d'être touchés par l'épidémie, les Lensois avaient connu une grosse déconvenue lors du derby face à Lille (4-0) mais ils se sont repris face à Reims en accrochant un nul, aux allures de victoire. En effet, menés de 2 buts, Lens grâce à son buteur Sotoca a réussi à accrocher un point dans les arrêts de jeu. Le week-end dernier, les Sang et Or ont profité de leur voyage chez la lanterne rouge dijonnaise pour renouer avec la victoire sur un but de Kalimuendo (0-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nantes occupe la 14place avec 12 points. Les Canaris sont sur une dynamique intéressante puisqu'ils viennent de prendre des points lors de 3 des 4 dernières journées. Vainqueur de Brest et Lorient, Nantes a partagé les points ce week-end avec une formation de Metz en forme (1-1). Les hommes de Christian Gourcuff ont certes remporté leur dernier match à Lorient mais connaissent en général des difficultés loin de leur base. A contrario même si son public lui manque, la formation lensoise est redoutable dans son stade Bollaert-Delelis. Avec 9 buts en 4 matchs à la maison, des victoires sur Saint-Etienne, Bordeaux ou encore contre le Paris Saint Germain, la formation du Nord a les armes pour faire tomber la formation nantaise.