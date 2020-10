Pronostic Lens Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens repart de l’avant face à Nantes

Promu cette saison, le Racing Club de Lens réalise un excellent départ en Ligue 1. Les hommes de Franck Haise occupent la 5place avec 13 points au compteur. Battus lors de la 1journée à Nice sur un mar qu'ils auraient pu gagner (2-1), les Lensois ont ensuite encore aligné d'excellentes prestations qui leur ont permis de s'imposer face au PSG, Lorient, Bordeaux et Saint-Etienne, pour un nul à Nîmes. Le week-end dernier, Lens affrontait Lille dans le traditionnel derby du Nord. Les partenaires de Gael Kakuta ont en revanche été surclassés par leur voisin nordiste (4-0). Depuis le début de saison, Lens a remporté tous les matchs disputés à Bollaert et compte en faire de même pour la réception de Nantes.

D'autant que les Canaris occupent seulement la 15place du classement général avec 8 points. Les hommes de Christian Gourcuff cherchent de la constance dans leurs résultats. En effet, les Nantais réussissent des « coups » comme ils l'ont démontré face à Nîmes (2-1) et le week-end dernier face à Brest (3-1). Dominés par Brest le week-end dernier, les Canaris se sont montrés très efficaces en attaque en inscrivant trois buts. Le FC Nantes n'a cepednant pas remporté deux matchs consécutifs cette saison. Impeccable pour l'instant à domicile, Lens devrait prendre le dessus sur une formation nantaise irrégulière.