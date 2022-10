Pronostic Lens Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens se reprend face à Montpellier

Auteur d’une très bonne entame de saison, le Racing Club de Lens a connu un coup d’arrêt en s’inclinant dans le derby face à Lille (1-0) le week-end dernier. Battu dans l’envie, les Sang et Or comptent sur la réception de Montpellier pour relancer leur excellente dynamique. En effet, depuis le début de saison, le Racing se montrait très efficace et avait engrangé des points lors de chaque rencontre. Le revers concédé au LOSC est venu mettre fin à la longue série d’invincibilité des Lensois. De retour à Bollaert, le club nordiste espère remporter une 6rencontre de rang à domicile après les succès obtenus contre Brest, Rennes, Lorient, Troyes et Lyon. Intraitable à domicile, la bande à Franck Haise possède le meilleur bilan de la Ligue 1 lors des matchs disputés à la maison. Quatrième du classement, Lens ne compte que deux points de retard sur l’OM, 3e, qui se déplace au Parc des Princes ce dimanche. Hormis Farinez et Gradit, le Racing peut compter sur un effectif au complet avec les excellents Samba, Danso, Fofana, Openda (4 buts) ou Sotoca (6 buts).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier doit se réveiller puisqu’il a seulement remporté 1 seul match lors des 5 dernières journées. Le club héraultais se retrouve désormais en 10position avec 4 points d’avance sur la relégation. Sous pression il y a quelques semaines, Dall’Oglio avait vu ses hommes réagir en s’imposant successivement à Brest et contre Ajaccio. Depuis ces victoires, les Corses ne se sont imposés que contre Strasbourg (2-1) à la Mosson. Dernièrement, le MHSC a été largement dominé à Toulouse (4-2) et lors de la réception de l’AS Monaco (0-2). Un nouveau revers pourrait être préjudiciable pour le coach Dall’Oglio dans cette période de licenciements en série. Pour tenter de repartir de l’avant, le coach héraultais compte sur le réveil des Khazri, Nordin, Savanier ou Wahi. Défait sur 4 de ses 5 derniers matchs, Montpellier devrait s’incliner à Bollaert face à un Racing Club de Lens impérial à domicile (5 victoires en 5 matchs).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !