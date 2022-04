Pronostic Lens Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens finit fort face à Montpellier

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Sur la lancée de son excellente première saison, le Racing Club de Lens avait parfaitement débuté ce nouvel exercice. Les Lensois ont par ailleurs occupé pendant plusieurs semaines la place de 2du championnat derrière le Paris Saint-Germain. En fin d'année 2021, la machine s'est grippée et le club nordiste a reculé au classement. Les hommes de Franck Haise semblent avoir retrouvé un second souffle dans cette dernière ligne droite. , les Sang et Or viennent de remporter 3 des 4 derniers matchs disputés. Remontés à la 7place, les Lensois se sont défaits de Clermont (3-1) avant de surclasser Nice (3-0) alors qu'ils ont joué une partie du match en infériorité numérique. Sur une bonne dynamique, le Racing s'est imposé à Pierre Mauroy dans le derby face à Lille (1-2) le week-end denier. La seule fausse note des dernières semaines vient de la défaite à Strasbourg où Lens aurait mérité mieux. Double buteur contre Nice en entrant en jeu, Kalimuendo a récidivé contre Lille le week-end dernier et porte désormais son total à 10 réalisations en L1.

En revanche, Montpellier finit difficilement la saison. Les Héraultais ont la chance d'avoir pris de nombreux points lors de la 1partie de saison qui leur permettent de se retrouver dans le ventre mou du championnat. Avec 42 points au compteur, le MHSC est 11et possède 13 unités d'avance sur Clermont et est donc presque assuré de rester dans l'élite. En 2022, les hommes de Dall'Oglio n'ont remporté que 3 rencontres face à Monaco, Lorient et Bordeaux. Pour le reste, les Montpelliérains enchainent principalement les défaites et accrochent de temps en temps un nul. Ce fut le cas le week-end dernier contre le Stade de Reims (0-0) dans une rencontre assez équilibrée. Montpellier reste sur une défaite à Marseille en déplacement (2-0). Au regard de la forme actuelle des 2 clubs, le Racing Club de Lens semble le mieux armé pour s'imposer face aux Montpelliérains.