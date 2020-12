Pronostic Lens Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Lens et Montpellier

Promu cette saison, le Racing Club de Lens réalise un début d'exercice au-delà des espérances. En effet, les Sang et Or occupent la 8place du classement avec 21 points, soit 11 unités d'avance sur le premier relégable. Battus d'entrée par Nice dans un match qu'ils auraient pu gagner, les Lensois ont ensuite trouvé leur rythme de croisière et ont réussi une très belle série de 5 matchs sans la moindre défaite. Les hommes de Franck Haise ont ensuite vécu un passage plus compliqué avec un nul face à Nantes (1-1) et une défaite à Bollaert face à Angers (1-3). Le weekèend dernier, le Racing Club de Lens a réagi en s'imposant au Roazhon Park face à Rennes (2-0). Le buteur camerounais Ignatius Ganago, qui revenait peu à peu de blessure après un superbe début de saison, a signé lors de cette rencontre son 5but de la saison et a ainsi rejoint son coéquipier Kakuta comme meilleur buteur du club.

De son côté, Montpellier est 6avec 2 points d'avance sur Lens et seulement 3 de retard sur la 2place occupée par Lille. Les hommes de Michel Der Zakarian ont vu leur excellente série de 4 victoires consécutives être stoppée par le PSG la semaine passée. En effet, les Montpelliérains se sont inclinés à la Mosson face à une formation parisienne fortement remaniée (1-3). Les Héraultais désirent repartir de l'avant afin de rester dans le coup pour la lutte pour l'Europe. Positif au Covid, Andy Delort a manqué le choc face au PSG et reste incertain pour ce déplacement dans le Nord. MDZ peut cependant compter sur Laborde, Savanier ou sur le buteur anglais Mavididi auteur de sa 3réalisation de la saison face au PSG. Ce match s'annonce ouvert entre deux formations qui réalisent un bon début de saison et qui marquent beaucoup (22 buts marqués en 13 matchs pour Montpellier et 19 en 12 rencontre pour Lens). On devrait ainsi voir les deux équipes marquer comme cela a été le cas lors des 3 dernières rencontres de Lens à domicile.