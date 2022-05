Pronostic Lens Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco, 10 sur 10 à Lens

La dernière journée de Ligue 1 doit nous délivrer ses derniers verdicts avec notamment les équipes qui accompagneront le PSG sur le podium. Actuellement, les deux mieux placés sont Marseille et Monaco. Ces derniers ont un déplacement compliqué sur la pelouse de Bollaert face au Racing Club de Lens qui conserve un mince espoir d’accrocher une place européenne. En effet, les Sang et Or accusent deux points de retard sur Strasbourg, qui occupe la cinquième place qualificative pour la Conference League, mais sont également précédés par Nice. Les hommes de Franck Haise sont sur une bonne dynamique avec 7 journées sans la moindre défaite au cours desquelles ils se sont imposés à 5 reprises pour 2 matchs nuls. Les Lensois viennent de remporter leurs deux derniers matchs face à Reims (1-2) et contre Troyes (1-3). Le Racing n’a pas oublié que l’an passé Monaco était venu s’imposer sur la pelouse de Bollaert lors de la dernière journée et avait privé Lens d’une place européenne.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Monaco a connu une première partie de saison décevante qui a poussé les dirigeants monégasques à se séparer de Niko Kovac remplacé par Philippe Clement. L’ASM a ensuite connu une période d’adaptation plus longue que prévue. Mais alors que le technicien belge se trouvait lui aussi sous la pression de ses dirigeants, Monaco s’est transformé en un véritable rouleau compresseur. En effet, le club du Rocher vient de remporter ses 9 derniers matchs de Ligue 1 et est passé du milieu de tableau à la 2place. Pour assurer cette position directement qualificative pour la C1, Monaco doit s’imposer tandis qu’un nul lui assurerait au pire la troisième place qui demande de passer par un barrage. Le week-end dernier, les Monégasques sont mal rentrés dans leur match face à Brest et étaient même menés de deux buts à la mi-temps. Porté par un exceptionnel Wissam Ben Yedder, l’ASM a réussi à renverser le club breton (4-2). L’attaquant international français s’est signalé avec un triplé qui porte son total buts à 24 en L1 cette saison avec 1 seul but de retard sur Kylian Mbappé. Les deux attaquants tricolores vont se livrer un duel à distance pour la place de meilleur buteur. Dans une forme exceptionnelle, Monaco devrait remporter son 10match consécutif en Ligue 1.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(400€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(364€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !