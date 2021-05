Pronostic Lens Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco va chercher le podium à Lens

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lens - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, le Racing club de Lens s’est montré très performant et se retrouve logiquement dans la course aux places européennes. Actuellement, les Sang et Or pointent en sixième position avec 3 points de retard sur l’OM et une différence de buts défavorable. De plus, les Lensois sont toujours sous la menace du Stade Rennais pour une participation à la prochaine Conference League. Avec un seul point d’avance sur les Bretons qui reçoivent Nîmes dans le même temps, Lens pourrait finir bredouille lors de cette ultime journée. Pas aidés par un calendrier démentiel dans cette dernière ligne droite, les Nordistes se sont inclinés lors des trois dernières rencontres face au Paris Saint-Germain (2-1), Lille (0-3) et Bordeaux (3-0).chezau lieu de 100€ jusqu'au 28 avril⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Monaco pourrait vivre une situation similaire puisque le club monégasque est à la fois dans le coup pour le titre de champion et pour la C1, mais pourrait aussi bien être éjecté du podium. Sortir du Top 3 lors de cette dernière journée serait cruel pour le club de la Principauté. En effet, les hommes de Niko Kovac ont réalisé une superbe seconde partie de saison au cours de laquelle ils ont effectué une remontée au classement. Le week-end dernier, les partenaires de Sidibé avaient fait le job face à Rennes à Louis II grâce à l’efficacité de Ben Yedder et Golovin (2-1). En milieu de semaine en revanche, les Monégasques se sont inclinés face au PSG en finale de Coupe (0-2). Pour ce déplacement à Bollaert, Monaco devrait se ressaisir pour décrocher 3 points, qui lui éviterait une nouvelle déconvenue après la finale de la Coupe de France.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !