Pronostic Lens Monaco : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Coupe de France

Un Lens – Monaco avec des buts de chaque côté

Dimanche soir, le Racing Club de Lens affronte l'AS Monaco pour décrocher une place en quarts de finale de la Coupe de France. Les Lensois, promus l'an passé, réalisent de nouveau un très bel exercice puisqu'ils occupent la 8place du classement général avec seulement 2 points de retard sur le Racing Club de Strasbourg, 4. Les hommes de Franck Haise avaient parfaitement lancé 2022 avec un succès face à un adversaire direct, le Stade rennais (1-0) avant d'arracher une victoire précieuse dans le temps additionnel à Geoffroy-Guichard face à l'AS Saint-Étienne (1-2). En revanche, cette belle série a connu sa fin le week-end dernier face à une équipe marseillaise particulièrement en vue (0-2). Malgré ce revers, le club nordiste reste l'une des équipes très agréables à suivre avec un jeu porté vers l'avant. Pour lancer cette campagne de Coupe de France, Lens s'est imposé face au Stade poitevin (1-0) avant de renverser Lille. La formation lilloise a mené de 2 buts à Bollaert avant que le capitaine Seko Fofana (6 buts en championnat, 2 en Coupe de France) ne remette les 2 équipes à égalité et ne délivre son équipe lors des tirs au but. Finaliste de la dernière édition de la Coupe de France, Monaco joue tous les tableaux à fond. Le club du Rocher ambitionne de finir dans les places européennes, mais aussi d'aller le plus loin possible en Ligue Europa et en Coupe de France. Pour atteindre ce cap des 8es de finale, les Monégasques se sont défaits du Red Star (0-2) puis de Quevilly Rouen (1-3), à chaque fois à l'extérieur. Les hommes de Philippe Clement vont donc affronter leur premier gros morceau de la compétition. En Ligue 1, Monaco s'était incliné à domicile lors du match aller face aux Sang et Or (0-2). Depuis, la formation monégasque s'est reprise, mais manque toujours de constance comme elle l'a de nouveau fait remarquer le week-end dernier en s'inclinant à Montpellier (3-2). Cette défaite est d'autant plus cruelle que les partenaires de Ben Yedder (13 buts en championnat, 3 en Coupe de France) avaient remonté un handicap de 2 buts pour se faire surprendre à quelques secondes du coup de sifflet final. Philippe Clement est réputé pour son football offensif, comme il l'avait montré avec le Club Bruges. Ce 8de finale s'annonce très agréable, et on pourrait voir des buts de chaque côté.