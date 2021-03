Pronostic Lens Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens et Metz visent l’Europe

Peu d'observateurs auraient misé sur Lens et Metz pour une éventuelle qualification en Coupe d'Europe. À l'orée de cette 29journée de Ligue 1, le club nordiste occupe cette tant désirée 5place avec 3 points d'avance sur son adversaire du jour. Ces deux équipes devancent des équipes comme Marseille, Rennes ou Montpellier. Les Lensois ont réalisé une très belle opération lors de la dernière journée en s'imposant à Saint-Étienne (2-3). Cette performance est d'autant plus appréciable que les Sang et Or étaient privés de Kakuta et Doucouré, deux éléments clés de l'excellent début de saison des Lensois. En revanche, le club nordiste reste sur une désillusion face au Red Star en Coupe de France (3-2). En championnat, Lens a remporté son dernier match à domicile face à Dijon (2-1), mais sa qualité de contres s'exprime moins bien que lors des rencontres en déplacement. Avec seulement deux victoires lors des 10 derniers matchs à Bollaert, Lens doit se méfier d'une formation messine très à l'aise loin de ses bases.
Le FC Metz se montre très performant depuis le départ de saison. Pourtant, les Grenats ont perdu l'un de leurs meilleurs éléments dès le mois de septembre avec la lourde blessure de Niane. Sixième de Ligue 1, le club lorrain a aussi assuré en Coupe de France en dominant Valenciennes (0-4) en Coupe de France. La formation entraînée par Antonetti a connu quelques couacs récents à domicile avec deux revers face à Strasbourg (1-2) et lors de la dernière journée contre Angers (0-1). L'équipe messine reste en revanche très performante en déplacement où elle ne s'est inclinée qu'à 4 reprises depuis le départ de la saison face à Lille, le PSG, Rennes et l'AS Saint-Étienne. Les Grenats restent sur 4 victoires lors des 5 derniers matchs à l'extérieur. Dans cette confrontation entre candidats à l'Europe, Metz, performant loin de ses bases, a les armes pour accrocher au moins un nul face à des Lensois paradoxalement moins à l'aise à Bollaert cette saison.