Pronostic Lens Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon se relance à Lens

La 31journée de Ligue 1 nous offre une très belle affiche entre une formation lensoise qui n’en finit plus de surprendre et des Lyonnais, toujours dans le coup pour le titre de champion de France. Promus cette saison, les Sang et Or occupent la 5place du classement, qui permettrait de participer à la future Conference League. Les Lensois comptent actuellement 3 points de plus que leur premier poursuivant, l’Olympique de Marseille. Les hommes de Franck Haise sont invaincus lors des 8 dernières journées de championnat et sont allés s’imposer à Strasbourg lors de la dernière journée (1-2). Mais dans son stade Bollaert, Lens se montre moins performant et n’a remporté que 2 matchs lors des 11 dernières réceptions, face à Brest, peu à son aise loin de ses bases, et contre Dijon, la lanterne rouge.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique Lyonnais doit se ressaisir après la claque reçue contre le PSG (2-4) lors de la dernière journée. Les hommes de Rudi Garcia restent en troisième position avec trois points de retard sur le duo de leaders, mais ne comptent qu’une unité d’avance sur une formation de Monaco qui revient à grande vitesse. Depuis quelques semaines, le club rhodanien a perdu de sa superbe comme le prouvent les nuls contre Reims ou l’OM, et les défaites face à Montpellier et le PSG. La bonne nouvelle pour Rudi Garcia est que son équipe se comporte plutôt bien loin de ses bases avec un seul revers depuis le début de saison, à Montpellier. L’effectif lyonnais est impressionnant avec les Depay, Paqueta, Kadewere, Bruno, Thiago Mendes ou Toko Ekampi, ce qui devrait lui permettre de rebondir. En quête de rachat suite à sa cuisante défaite face à Paris, Lyon devrait s’imposer à Bollaert face à des Lensois, pas au mieux à domicile.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !