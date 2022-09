Pronostic Lens Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1 + 100€ offerts DIRECT

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Lens - Lyon

Lens veut rester invaincu

Lyon toujours en souffrance en déplacement

Lens récupère Saïd, Lyon perd Lukeba

Les compos probables pour Lens - Lyon :

Lens tient en respect Lyon à Bollaert

Depuis sa remontée en Ligue 1, le Racing Club de Lens est l'une des équipes les plus plaisantes à voir évoluer, avec leur jeu tourné vers l'offensive et leur esprit de solidarité. 7es des deux dernières saisons, les Sang et Or ont raté de peu la qualification pour une compétition européenne mais son début de saison leur fait espérer un retour en Coupe d'Europe. Les Lensois se montrent une nouvelle fois incisifs puisqu'ils font partie des 3 équipes toujours invaincues en Ligue 1 avec le PSG et l'OM. Après avoir signé trois victoires consécutives face à Monaco, Rennes et Lorient, trois adversaires directs dans la course aux places européennes, Lens a calé lors de ces deux derniers déplacements en concédant le nul à Reims et à Nantes. Entretemps, les Sang et Or avaient décroché une courte victoire face à Troyes (1-0) à Bollaert grâce au défenseur autrichien Danso, qui confirme tout son potentiel.En face, l'Olympique Lyonnais reste sur une saison bien en-deçà des attentes, ayant ratant notamment une qualif' pour une compétition européenne. Après avoir bien démarré la nouvelle saison en restant invaincu lors des 5 premières journées, les hommes de Peter Bosz sont passés au travers à Lorient (3-1) et à Monaco (2-1), puis lors de l'ultime match avant la trêve contre le Paris Saint-Germain (0-1). Lors des deux derniers revers, les Lyonnais se sont montrés performants dans le jeu et n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Ce dimanche, les Rhodaniens affrontent une 4e écurie bien classée de rang avec ce déplacement à Lens.Pour cette affiche, Lens va rester privé de Fariñez et Gradit, mais doit récupérer Wesley Saïd (2 buts). Le club nordiste a réussi une campagne de recrutement estivale intéressante avec les Samba, Openda, Danso ou Abdul Samed. Du côté de Lyon, Bosz peste contre la blessure de Lukeba revenu touché de l'Equipe de France Espoirs.: Samba - Haïdara, Danso, Medina - Frankowski, Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Pereira da Costa - Openda.: Lopes - Gusto, Mendes, Da Silva (ou Boateng), Tagliafico - Tetê, Caqueret, Tolisso, Toko-Ekambi - Dembélé, Lacazette.Vainqueur de ses 4 premiers matchs à domicile de la saison, Lens accueille une équipe de Lyon qui n'a pas remporté un match en déplacement (1 nul, 2 défaites). En toute logique, les Lensois devraient pouvoir conserver leur invincibilité. Cette opposition entre deux formations tournées vers l'attaque devrait nous offrir un match avec des buts de chaque côté. Comme lors des 4 Lens - Lyon depuis la remontée du Racing en L1. Face à une défense lyonnaise qui encaisse plus d'1 but par match, Openda (4 buts) ou Sotoca (5 buts) pourraient encore se distinguer.Retrouvez le Pronostic Lens Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !